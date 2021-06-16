ЭНЕРГИЯ ДНЯ 17 июня 2021 года

Энергетический прогноз на семнадцатое июня две тысячи двадцать первого года. Числовой вибрационный код 1010 = Атом-Клетка-Человек-Нация-Человечество-Планета-Галактика-Вселенная-Высший Космический Разум = «Весь Мир должен мне служить и доставлять удовольствие» – это мировоззрение раковой клетки = В Жизни человека весьма важно, какие именно чувства он порождает своим выбором и накапливает в течение Жизни = Всегда помните: держаться подальше от плохой компании - это не выбор, это обязанность! = Главное, истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были подчинены Законам = Главный труд человеческой Жизни заключается в том, чтобы научиться любить людей!= Государство - это Система, порабощающая и подавляющая человеческую личность = Для того мы и рождаемся много раз, чтобы наш Дух смог эволюционировать и возрастать.