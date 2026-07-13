За кого будете голосовать на выборах.1. Единая Россия2. КПРФ3. ЛДПР4. Новые Люди5. Справедливая Россия6.
За кого будете голосовать на выборах
Комментарии
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Катерина
"Лучше подайте сигнал ЕР, что они вызывают отторжение у народа."------------------------------------------------------- А если нынешняя власть ( все ЕР) в моём родном городке не вызывает у меня отторжения... Как быть?
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2 н.
АС
Анатолий Страшко
Если в одном городке власть ЕР не вызывает отторжения, то это уже хорошо. Я уже писал, это означает, что там или не еэровцы правят. Или если они вынужденно еэровцы, то воруют умеренно. Что маловероятно при нынешнем контроле за властьимущими. Но в целом по России народ ведь ругает ЕР. Выражает недоумение многими отторгаемыми предлагаемыми другими партиями законами. Разве не так?
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2 н.
Игорь Максаков
Именно так!
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2 н.
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