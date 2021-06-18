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Кулеба назвал привлечение США к урегулированию в Донбассе главной темой переговоров Байдена и Зеленского

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ключевой темой предстоящих переговоров украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена станет возможность привлечения Америки к урегулированию ситуации в Донбассе.

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