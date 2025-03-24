Депутат ГД Нилов: выдача мигрантам целевых патентов упорядочит рынок труда

В Госдуму 25 марта внесут законопроект о выдаче мигрантам целевых патентов для работы в России. Соавтор документа, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов заявил RTVI, что цель документа — предотвратить ситуации, когда прибывшие на стройку мигранты начинают работать, например, курьерами.