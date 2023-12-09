Почему пенсии повышают по-разному

Вадим Виноградов, декан факультета права НИУ ВШЭ, напоминает нашим читателям, что размер пенсионных выплат и сумма индексации могут значительно отличаться в зависимости от возраста, профессии, географии и ряда других факторов.
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