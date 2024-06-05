ОИЯИ: с помощью радиации можно создать фрагменты ДНК

Специалисты сектора астробиологии лаборатории радиационной биологии при Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) совместно с зарубежными коллегами создали нуклеотиды ДНК (сложные природные соединения) с помощью радиации.
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