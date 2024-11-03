Политический поворот в Одессе: как страх штрафа заставил депутата сменить язык Ольга Вайленко30 октября 2023 года в Одессе произошел неожиданный инцидент, который привлек внимание как местных, так и российских СМИ.
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