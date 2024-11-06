Нетребко, Лолита, Меладзе, Бондарчук: как живут «особенные» дети звезд

Недавно стало известно, что Светлана Бондарчук подает в суд на психолога Веронику Степанову. Та в своем последнем обзоре заявила, что «особенная» дочь телеведущей Варя не живет с матерью, потому что якобы «не вписывается в ее светский образ жизни».