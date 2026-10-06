Роскомнадзор хочет взыскать 11 тысяч рублей с жены главного тренера «Зенита» Семака

Роскомнадзор обратился в суд в Санкт-Петербурге с заявлением о взыскании с Анны Семак, жены главного тренера «Зенита» Сергея Семака, чуть более 11 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
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