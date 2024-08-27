Российские десантники на Кинбурнской косе уничтожили польских наемников

Минобороны России опубликовало снятые с разведывательного беспилотника кадры объективного контроля, запечатлевшие отражение десантниками группировки войск «Днепр» высадки украинской диверсионно-разведывательной группы на Кинбурнскую косу в ночь с 8 на 9 августа 2024 года.