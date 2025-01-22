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Исследование: прогулка протяженностью 5 тыс шагов уменьшает симптомы депрессии

Исследование: прогулка протяженностью 5 тыс шагов уменьшает симптомы депрессии

Депрессией во всем мире страдают более 330 миллионов человек. Депрессивные расстройства являются основной причиной инвалидности и влияют на многие аспекты качества жизни человека: эмоциональное благополучие, социальные отношения, работоспособность и физическое здоровье.

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