Исследование: прогулка протяженностью 5 тыс шагов уменьшает симптомы депрессии

Депрессией во всем мире страдают более 330 миллионов человек. Депрессивные расстройства являются основной причиной инвалидности и влияют на многие аспекты качества жизни человека: эмоциональное благополучие, социальные отношения, работоспособность и физическое здоровье.
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