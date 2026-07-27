Эдриан Ньюи: Планируем дальнейшие обновления в Зандворте

Aston MartinРуководитель и технический директор Aston Martin Эдриан Ньюи заявил, что команда продолжит работу над болидом AMR26 в оставшейся части сезона, несмотря на уже внедрённые масштабные обновления.
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