Казахстанский чемпион WBA поделился своими впечатлениями от знакомства с Канело

Чемпион WBA International, казахстанский боксер Евгений Павлов рассказал о первой встрече со звездным мексиканцем, абсолютным чемпионом мира в суперсредней категории Саулем «Канело» Альваресом: «Все думают, что чемпионы мира все такие возвышенные.

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