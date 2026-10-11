Экипаж миссии «Артемида II» увидел пять ударов метеороидов по Луне — NASA опубликовало 800 ГБ данных миссии

Агентство опубликовало предварительный научный отчёт и материалы миссии, которые помогут изучить лунную геологию и оценить риски для будущих баз Во время апрельского облёта Луны астронавты заметили пять коротких вспышек у поверхности.
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