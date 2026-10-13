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Польский депутат Коваль: из-за событий на Украине Варшава потеряла €500 млрд

Польский депутат Коваль: из-за событий на Украине Варшава потеряла €500 млрд

Убытки Польши, связанные с конфликтом на Украине, составили почти €500 млрд, заявил глава парламентской комиссии по сотрудничеству с Украиной, депутат от правящей партии «Гражданская коалиция» Павел Коваль.

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