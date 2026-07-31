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Регионы России

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Чистая прибыль "Норникеля" за первое полугодие выросла более чем вдвое

Чистая прибыль "Норникеля" за первое полугодие выросла более чем вдвое

Чистая прибыль компании "Норникель" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2026 года увеличилась в 2,4 раза, составив $2,001 млрд по сравнению с $842 млн за аналогичный период прошлого года.

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