Чистая прибыль "Норникеля" за первое полугодие выросла более чем вдвое

Чистая прибыль компании "Норникель" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2026 года увеличилась в 2,4 раза, составив $2,001 млрд по сравнению с $842 млн за аналогичный период прошлого года.
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