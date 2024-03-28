Захарова: Берлин не имеет права по-разному относиться к жертвам нацистов

Нацистская Германия совершала преступления не только против одной-единственной национальности, а против многих, и выплачивать компенсации жертвам зверств только одной национальности — это повторение преступлений и ошибок 80-летней давности, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
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