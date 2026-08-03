MPP-GNN: адаптивный графовый ИИ улучшил классификацию болезни Альцгеймера по фМРТ

Функциональная магнитно-резонансная томография (фМРТ) широко применяется для изучения работы мозга. Анализ функциональной связности с помощью графовых нейронных сетей (GNN) уже показал потенциал в классификации нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера (БА).
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