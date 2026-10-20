❕В Крыму действуют меры поддержки бизнеса в период чрезвычайных ситуаций Министерством курортов и туризма региона завершен прием заявок второго этапа финансовой помощи.
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