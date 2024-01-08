Экс-командующий ВС США в Европе: Снарядный голод ВСУ способен привести к потере Украиной новых территорий

Отказ США и Европы поставить Украине большее количество боеприпасов привел к самому кошмарному сценарию для Киева, российская армия переходит в наступление, тогда как ВСУ не имеют возможности его отразить.
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