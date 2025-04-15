Оператор БПЛА назвал дробовик самым эффективным оружием против дронов на фронте

Сейчас самое эффективное оружие против беспилотников — дробовик; защиту от атак БПЛА обеспечивает и грамотная организация всех подразделений, сообщил газете ВЗГЛЯД военнослужащий добровольческого отряда «БАРС-9» Федор Еньшин, оператор БПЛА, инструктор.
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