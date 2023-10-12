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Трамп желает отставки Нетаньяху — журнал Rolling Stones

Трамп желает отставки Нетаньяху — журнал Rolling Stones

Необходимость отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху обозначил во время беседы со своими спонсорами и сторонниками экс-президент США Дональд Трамп, сообщает 12 октября журнал Rolling Stones.

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