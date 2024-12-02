Мощные взрывы в Киеве и Одессе, уничтожен ПВД боевиков ВСУ, удары по Украине на сегодня, 2 декабря Юлия СоколоваВ ночь на 2 декабря большие группы ударных беспилотников громили объекты врага в Киеве, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.