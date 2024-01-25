Аэропорт Сочи вернулся к работе в штатном режиме после ограничений

Международный аэропорт Сочи имени Севастьянова возобновил работу после временных ограничений. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заявление пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).
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