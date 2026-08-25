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Татар-информ

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Врач-диетолог рассказала, как правильно питаться в межсезонье

Врач-диетолог рассказала, как правильно питаться в межсезонье

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» рассказала, что главная ошибка в межсезонье – не неправильный выбор одежды, а пропущенный завтрак и слишком большие паузы между приемами пищи.

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