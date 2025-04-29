Кинофестиваль «Мост» пройдёт в Крыму во второй раз Фестиваль кино пройдёт с 23 по 25 мая в контент-студии «Юг.
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Кинофестиваль «Мост» пройдёт в Крыму во второй раз Фестиваль кино пройдёт с 23 по 25 мая в контент-студии «Юг.