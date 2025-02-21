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Совбез РФ прокомментировал поведение НАТО

Совбез РФ прокомментировал поведение НАТО

Более того, Запад ведет разработку доктринальных документов для таких целей. «Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством», - отметили в СБ.

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