Совбез РФ прокомментировал поведение НАТО

Более того, Запад ведет разработку доктринальных документов для таких целей. «Странами Североатлантического альянса рассматриваются боевые действия на морском дне в качестве новой среды противоборства наряду с сушей, воздухом, морем, космосом и киберпространством», - отметили в СБ.