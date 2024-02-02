REUTERS/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER Жителей Евросоюза раздражает поведение постоянно выступающих в поддержку Украины европейских элит, заявил "Известиям" немецкий экономист, редактор издания Wirtschaft Aktuell Айке Хамер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии