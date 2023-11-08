Театр абсурда
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Театр абсурда

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ЛСС: Путин, прекрати мешать бандеровцам убивать людей

Великий Американский Барин! Пожалуйста, не подумай что мы – с ними! С этим быдлом. Мы протестуем! Мы – тут! Мы – с Тобой!!! Не включай нас в Твои Святые Санкции! Нам нужна наша зарубежная недвижимость.

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Комментарии
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Татьяна Романова
... на окраинах Нью-Йорка и Тель-Авива:)
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1 д.
Татьяна Романова
Говно выращивать не нужно, оно формируется из отходов жизнедеятельности живых организмов. Это говно результат жизнедеятельности горбачева, ельцина, чубайса, прохорова и т.д. по списку...
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1 д.
Юрий Николаев
Ну да, добрая половина из перечисленной вверху СКОТОБАЗЫ, продолжает жить и здравствовать либо в России, либо за её пределами, НО за счёт России!
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21 час.

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