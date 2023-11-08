ЛСС: Путин, прекрати мешать бандеровцам убивать людей

Великий Американский Барин! Пожалуйста, не подумай что мы – с ними! С этим быдлом. Мы протестуем! Мы – тут! Мы – с Тобой!!! Не включай нас в Твои Святые Санкции! Нам нужна наша зарубежная недвижимость.