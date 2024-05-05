Сенатор Кастюкевич: ВСУ активизировали удары дронами в Херсонской области

ВСУ активизировали удары дронами по Херсонской области, заявил сенатор от региона Игорь Кастюкевич. «В последнее время в Херсонской области активизировалась работа дронов со стороны ВСУ по гражданским объектам левобережья и инфраструктуре энергетического комплекса», — сказал он РИА Новости.