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Регионы России

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Правительство утвердило концепцию повышения цифровой грамотности россиян

Правительство утвердило концепцию повышения цифровой грамотности россиян

Концепция предусматривает внедрение единых правил безопасного поведения в интернете и алгоритмов действий при цифровых преступлениях, а также рекомендации по работе с искусственным интеллектом.

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