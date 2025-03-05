Китай будет более интенсивно стимулировать здоровое развитие рынка недвижимости и фондового рынка посредством инструментов монетарной политики

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет более интенсивно стимулировать здоровое развитие рынка недвижимости и фондового рынка посредством оптимизации и обновления инструментов структурной монетарной политики, говорится в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.