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Китай

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Китай будет более интенсивно стимулировать здоровое развитие рынка недвижимости и фондового рынка посредством инструментов монетарной политики

Пекин, 5 марта /Синьхуа/ -- Китай будет более интенсивно стимулировать здоровое развитие рынка недвижимости и фондового рынка посредством оптимизации и обновления инструментов структурной монетарной политики, говорится в докладе о работе правительства, представленном в среду на рассмотрение 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

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