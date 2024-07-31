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Уголовники в политике или гибридная агрессия тоже под запретом

Уголовники в политике или гибридная агрессия тоже под запретом

ЗАПРЕТ НА ВОЙНУ! После окончания Второй мировой войны в мире официально завершилась эпоха войн, как средства внешней политики государств.

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Комментарии
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Владимир Петров
Много слов - не осилил. Война - печальная необходимость. Народам как-то надо утрястись на Земле. Наказать обидчика - нравственно. Вэ виктис. Против войны - крючкотворствуют мозгляки и лжецы. Первые обречены в свободном состязании народов, вторые - пока не готовы победить... Только пока... Главное русское поле битвы за выживание - супружеское ложе.
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