Уголовники в политике или гибридная агрессия тоже под запретом

Владимир Петров

Много слов - не осилил. Война - печальная необходимость. Народам как-то надо утрястись на Земле. Наказать обидчика - нравственно. Вэ виктис. Против войны - крючкотворствуют мозгляки и лжецы. Первые обречены в свободном состязании народов, вторые - пока не готовы победить... Только пока... Главное русское поле битвы за выживание - супружеское ложе.