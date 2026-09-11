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Аргументы недели

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В Венгрии после ремонта открыли мемориал, посвященный военнослужащим Красной Армии

В Венгрии после ремонта открыли мемориал, посвященный военнослужащим Красной Армии

В Венгрии после ремонта открыли мемориал на месте захоронения военнослужащих Красной Армии. В городе Полгарди восстановлен советский воинский мемориал.

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Геннадий Бережнов

Мадьяры открыли мемориал на месте захоронения военнослужащих Красной Армии. А пшеки разрушают оставшиеся памятники ВОВ. "Майор Вихорь" ценой своих жизней остановили разрушение Кракова - а у вас короткая память и полное отсутствие совести!!