В Венгрии после ремонта открыли мемориал на месте захоронения военнослужащих Красной Армии. В городе Полгарди восстановлен советский воинский мемориал.
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Мадьяры открыли мемориал на месте захоронения военнослужащих Красной Армии. А пшеки разрушают оставшиеся памятники ВОВ. "Майор Вихорь" ценой своих жизней остановили разрушение Кракова - а у вас короткая память и полное отсутствие совести!!