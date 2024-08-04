Депутат Михаил Матвеев рассказал, кто не даёт принять меры против приезжих. Он раскрыл "внутрянку" работы нижней палаты парламента.

ФОТО: PETROV SERGEY/GLOBALLOOKPRESS ЖЁСТКИЕ СПОРЫ В ГОСДУМЕ: КТО НЕ ДАЁТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПРОТИВ МИГРАНТОВ? "ВНУТРЯНКУ" РАСКРЫЛ ДЕПУТАТ В Госдуме развернулись жаркие споры по поводу инициатив, направленных на ужесточение миграционной политики.
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