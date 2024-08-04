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Депутат Михаил Матвеев рассказал, кто не даёт принять меры против приезжих. Он раскрыл "внутрянку" работы нижней палаты парламента.

Депутат Михаил Матвеев рассказал, кто не даёт принять меры против приезжих. Он раскрыл "внутрянку" работы нижней палаты парламента.

ФОТО: PETROV SERGEY/GLOBALLOOKPRESS ЖЁСТКИЕ СПОРЫ В ГОСДУМЕ: КТО НЕ ДАЁТ ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПРОТИВ МИГРАНТОВ? "ВНУТРЯНКУ" РАСКРЫЛ ДЕПУТАТ В Госдуме развернулись жаркие споры по поводу инициатив, направленных на ужесточение миграционной политики.

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Комментарии
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елена куприянова
Как всегда заглавие одно, а писанина другая.
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3 час.
Валентин Воробьев
Главный вопрос депутатам госдумы в том числе Володину: что они решили и делают после нападения мигрантов на своего коллегу - депутата Матвеева в Самаре?
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1 час.
владимир рябченко
Социализм повышал качество трудовых ресурсов: и технически, и культурно, и социально... Капитализму выгодна дешёвая (лучше дармовая) рабочая сила... а это голодные мигранты... Русские помнят СССР
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9 мин.

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