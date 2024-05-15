Байден намерен выделить Израилю более $1 млрд на закупку оружия

Пусть эти фашисты на эти деньги накупят веревок и дружно все повесятся. Все равно они теперь ПРОКЛЯТЫ Всем МИРОМ.

И

Искандер

Дорого обходится гнойник человечества американским налогоплательщикам. Американские жиды собирают с них деньги, отдают Израильским жидам, чтобы те у американских жидов оружие покупали. И за всем этим балаганом присматривает жидовское "лобби", как узаконенная коррупция...