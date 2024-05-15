Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Байден намерен выделить Израилю более $1 млрд на закупку оружия

Байден намерен выделить Израилю более $1 млрд на закупку оружия

Администрация президента США Джо Байдена работает над заключением новых крупных контрактов на поставку оружия Израилю на сумму более $1 млрд, пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Комментарии
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фарид сабиров
Пусть эти фашисты на эти деньги накупят веревок и дружно все повесятся. Все равно они теперь ПРОКЛЯТЫ Всем МИРОМ.
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12 час.
Elena Dmitrieva
👍
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11 час.
И
Искандер
Дорого обходится гнойник человечества американским налогоплательщикам. Американские жиды собирают с них деньги, отдают Израильским жидам, чтобы те у американских жидов оружие покупали. И за всем этим балаганом присматривает жидовское &quot;лобби&quot;, как узаконенная коррупция...
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11 час.

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