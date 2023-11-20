В ВОЗ заявили о полном коллапсе системы здравоохранения в секторе Газа

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что система здравоохранения сектора Газа находится в в тяжелейшем кризисе, население анклава может получать лишь базовую медицинскую помощь.