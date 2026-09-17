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Тульские новости

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Житель Тульской области незаконно оформил участок

Житель Тульской области незаконно оформил участок

Житель Куркинского района лишился незаконно присвоенного участка после вмешательства прокуратуры.Житель Куркинского района лишился незаконно присвоенного участка после вмешательства прокуратуры.

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