Житель Тульской области незаконно оформил участок

Житель Куркинского района лишился незаконно присвоенного участка после вмешательства прокуратуры.Житель Куркинского района лишился незаконно присвоенного участка после вмешательства прокуратуры.
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