Как принимать протеин для набора мышечной массы?

﻿﻿Вы проводили часы в спортзале, пытаясь нарастить мышечную массу, но безрезультатно? Тем временем вы правильно питаетесь, соблюдаете режим, но не получаете ожидаемых результатов? В этом случае стоит проанализировать свой рацион.