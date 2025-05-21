В Петербурге обновят квартальные сети для 15 тысяч жителей Московского района

В следующем году «Теплосеть Санкт-Петербурга» продолжает залповую реконструкцию: теплоэнергетики завершили замену более половины всех теплосетей в квартале, ограниченном Московским проспектом, улицами Алтайская, Ленсовета и Орджоникидзе, сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.