Компания Genesis сделает виртуальный суперкар для игры Gran Turismo

В 2021 году южнокорейская компания Genesis выбрала американскую выставку Monterey Car Week местом премьеры гоночных концептов для популярной серии игр Gran Turismo — главным экспонатом экспериментальной инсталляции The Performance of Design тогда стал седан G70 GR4 Gran Turismo, разработанный при участии геймеров вместе с моделью X-GR3 и флагманским суперкаром Vision Gran Turismo Concept.