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Бизнес журнал. Центр

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Пивоварня «Канон» в Туле, или как компактная технология меняет экономику производства

Пивоварня «Канон» в Туле, или как компактная технология меняет экономику производства

Ресторанный комплекс «Канон» в Туле запустил пивоварню с уникальной технологией «моновар», которая позволяет сократить площадь, минимизировать механические воздействия на продукт и улучшить качество пива.

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