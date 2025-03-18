О чем пишут зарубежные СМИ

О чем пишут зарубежные СМИВ ожидании диалога Москвы и ВашингтонаNew York Times: Трамп описывает предстоящий разговор так, что создается впечатление, словно во вторник между лидерами произойдет что-то похожее на их собственную Ялту - конференцию, где великие державы определяли границы внутри Европы.
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