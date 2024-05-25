Юрий Кот Генеральская уборка в армии России: «чистка» только началась Не припомню такой мощной кадровой чистки в военном руководстве страны.
НАШ ВЫБОР начать войну с такой элитой и с такими генералами было безумием
Комментарии
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Evgenija Palette
Особенно потрясает, что защитный ЖИЛЕТ и другое обмундирование ПРИЗЫВНИКИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОКУПАТЬЬ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ (писали об этом)... Чтобы эта курносая тварь, ни дня не служившая в Армии, строила себе дворцы, а на яхтах щупала баб оптом и в розницу...
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35 мин.
АД
Алла Долгирева
Военных Вы там где увидели? По-моему кроме Попова никого.
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21 мин.
VГ
Vova Гарин
Я с пенсии отправлял деньги защитникам на их нужды,а выблядки из МО,только крадут и жиреют. Растерзание пидоросни с какардами святое дело.
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20 мин.
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