Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    )))))))население  отменит  все  налогиПовышение налогов...
  • Vova Гарин
    Я с пенсии отправлял деньги защитникам на их нужды,а выблядки из МО,только крадут и жиреют. Растерзание пидоросни с к...НАШ ВЫБОР начать ...
  • Алла Долгирева
    Военных Вы там где увидели? По-моему кроме Попова никого.НАШ ВЫБОР начать ...

НАШ ВЫБОР начать войну с такой элитой и с такими генералами было безумием

НАШ ВЫБОР начать войну с такой элитой и с такими генералами было безумием

Юрий Кот Генеральская уборка в армии России: «чистка» только началась Не припомню такой мощной кадровой чистки в военном руководстве страны.

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Комментарии
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Evgenija Palette
Особенно потрясает, что защитный ЖИЛЕТ и другое обмундирование ПРИЗЫВНИКИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОКУПАТЬЬ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ (писали об этом)... Чтобы эта курносая тварь, ни дня не служившая в Армии, строила себе дворцы, а на яхтах щупала баб оптом и в розницу...
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35 мин.
АД
Алла Долгирева
Военных Вы там где увидели? По-моему кроме Попова никого.
Ответить
21 мин.
Vova Гарин
Я с пенсии отправлял деньги защитникам на их нужды,а выблядки из МО,только крадут и жиреют. Растерзание пидоросни с какардами святое дело.
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20 мин.

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