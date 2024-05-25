НАШ ВЫБОР начать войну с такой элитой и с такими генералами было безумием

Evgenija Palette

Особенно потрясает, что защитный ЖИЛЕТ и другое обмундирование ПРИЗЫВНИКИ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОКУПАТЬЬ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ (писали об этом)... Чтобы эта курносая тварь, ни дня не служившая в Армии, строила себе дворцы, а на яхтах щупала баб оптом и в розницу...