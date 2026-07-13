Марочко объяснил логику ударов ВСУ по гражданскому транспорту в ЛНР

Военный эксперт Андрей Марочко заявил о том, что вооруженные формирования Украины наносят удары по гражданскому транспорту в Луганской Народной Республике с целью подрыва логистики и устрашения мирного населения.
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