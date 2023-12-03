"Новый год по-русски - это так пугает". В Латвии готовятся ввести "спасительный" запрет

В латвийском Огре могут запретить новогодние салюты в одно время с Москвой.Жителям латвийского города Огре, находящегося в тридцати километрах от Риги, могут запретить запускать салюты в одно время с Москвой.
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