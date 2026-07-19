БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Девочки отдельно, мальчики отдельно? Минпрос предлагает всем в третий раз наступить на грабли

Девочки отдельно, мальчики отдельно? Минпрос предлагает всем в третий раз наступить на грабли

В школах вновь предлагают ввести раздельное обучение Полина Носова Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Материал комментируют: Наталия Козьякова Сергей Толкачев Раздельное обучение для мальчиков и девочек продолжает волновать российское общество.

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