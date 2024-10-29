Синоптик заявил, что погода в Москве постепенно уходит от аномального тепла

Несмотря на то, что сентябрь и октябрь были для москвичей аномально-теплыми, погода все же возвращается в нормальное состояние, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.
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