Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Синоптик заявил, что погода в Москве постепенно уходит от аномального тепла

Синоптик заявил, что погода в Москве постепенно уходит от аномального тепла

Несмотря на то, что сентябрь и октябрь были для москвичей аномально-теплыми, погода все же возвращается в нормальное состояние, сообщил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

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