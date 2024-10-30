Память о военном священнике

По завершении церемонии была совершена заупокойная лития о всех погибших военных священниках. По благословению Главы Крымской митрополии, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона на территории храма святителя Николая в Камышах, открыт памятник военному священнику минного заградителя «Прут» иеромонаху Антонию.