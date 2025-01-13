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Финансирование ОМС в России вырастет до 590 млрд рублей в 2025 году

Финансирование ОМС в России вырастет до 590 млрд рублей в 2025 году

В 2025 году финансирование ОМС в России увеличится на 15%, составив 590 млрд рублей. Расширится перечень лекарств для онкобольных и финансирование сердечно-сосудистых процедур.

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